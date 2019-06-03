​Тоқымқағар для всех детей

Свежий выпуск
1800
Максут Иржанов

1 июня во всех регионах страны прошли благотворительные и праздничные мероприятия АНК, посвященные Международному дню защиты детей. Они были организованы в рамках календаря благотворительности ассамблеи на 2019 год, который составлен на основе традиций, берущих начало в обычаях великодушия, гостеприимства и милосердия казахской земли. Благотворительная акция АНК «Тоқымқағар», направленная на поддержку и оказание помощи молодежи, детям, студентам, выпускникам школ, колледжей и вузов, будет проходить в течение июня.

Тоқымқағар – древняя казахская традиция. Когда мальчик на лошади в первый раз собирается в путь, на него возлагается огромная ответственность. Он поедет не просто для путешествия – его просили либо передать вести, либо пригнать скот или лошадей. И он должен справиться со своим заданием. В честь этого события отец ребенка звал гостей, а мать накрывала праздничный дастархан. Гости угощались, пели песни, рассказывали разные истории.

Одно из мероприятий в рамках этой акции – День немецкой культуры, посвященный 30-летию ОО «Общество немцев «Возрождение» города Нур-Султана и Акмолинской области», который состоялся в первый день лета в Доме дружбы столицы. Гостями мероприятия стали этнокультурные объединения, жители и гости столицы. Была представлена концертная программа для детей, парад рисунков на асфальте, проведены подвижные игры, музыкальный флешмоб. Все гости могли принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному и кулинарному мастерству.

Также на площадке Дома дружбы прошла развлекательная програм­ма «Балғын балалар – бiздiң болашағымыз», включающая конкурсы, литературные игры, выступ­ления цирковых артистов. Для всех участников организовали бесплатное праздничное угощение.

В Международный день защиты детей во всех регионах страны был проведен цикл благотворительных мероприятий и акций по поддерж­ке воспитанников детских домов и детей из многодетных семей, организованы экскурсии, спортивные соревнования, фестивали, концерты, театрализованные представления, конкурсы и т. д.

Всего по стране под эгидой АНК прошло порядка 180 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, в которых приняли участие десятки тысяч человек.

Популярное

Все
Если есть любовь к небу, то это навсегда
В Алматы торжественно отметили 90-летие Веры Сидоровой – легендарной личности, чье имя внесено в книгу «Выдающиеся женщины мира», выпущенную под эгидой ООН
Сельчанин, создавший единственный в республике центр реабилитации диких животных, нуждается в поддержке государства
Фонд историко-краеведческого музея Кармакшинского района пополнился кузнечным мехом, наковальней и составным седлом XIX века
К завершению службы в армии в совершенстве овладеть государственным языком – такую цель ставит перед собой Сергей Пышнограев
Не просто переводить, а думать
Нужно с уважением относиться к главному и сакральному национальному блюду «ет»
В дикой природе случаются рукотворные чудеса
Молодые казахстанские палуаны завоевали первые две медали
Олимпийская награда Наримана Курбанова дарит надежду
Кокпарши из США удивляет
В Кызылорде отметили победителей городского этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы»
Как небольшой район в Книгу Гиннесcа попал
Наболело
Томатов много не бывает
Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме
В Приаралье продолжается акция «Мектепке жол»
Корма с запасом
Каждый вопрос имеет свой ответ
Воздух будет чище
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Президент ознакомился с производственными объектами агрофирмы «Родина»
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Состоялся форум Альянса выпускников президентской академии
Какой будет погода этой осенью в Казахстане
Здесь делают лучший пломбир
Заражённая западным цветочным трипсом партия гвоздики уничтожена в Астане
Конституционный суд передал в Национальную библиотеку Конституцию на шрифте Брайль
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?
Воду дал... Антикор
Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК
Свекловодство в Жетысу идет на подъем
Дело жизни имама Абдыкадыра-кари
Звенящая тишина: как актеры столичного театра приобщают публику к высокой поэзии
Без тяжб и в своих домах!
Последний дозор младшего сержанта Батрканова
Полицейских учат технологиям мошенников
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Литературный тур для молодых поэтов и писателей
Ключевые приоритеты – внутриполитическая стабильность и общ…
Каждый вопрос имеет свой ответ
Воздух будет чище

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]