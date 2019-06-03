​Тоқымқағар для всех детей

1 июня во всех регионах страны прошли благотворительные и праздничные мероприятия АНК, посвященные Международному дню защиты детей. Они были организованы в рамках календаря благотворительности ассамблеи на 2019 год, который составлен на основе традиций, берущих начало в обычаях великодушия, гостеприимства и милосердия казахской земли. Благотворительная акция АНК «Тоқымқағар», направленная на поддержку и оказание помощи молодежи, детям, студентам, выпускникам школ, колледжей и вузов, будет проходить в течение июня.

Тоқымқағар – древняя казахская традиция. Когда мальчик на лошади в первый раз собирается в путь, на него возлагается огромная ответственность. Он поедет не просто для путешествия – его просили либо передать вести, либо пригнать скот или лошадей. И он должен справиться со своим заданием. В честь этого события отец ребенка звал гостей, а мать накрывала праздничный дастархан. Гости угощались, пели песни, рассказывали разные истории.

Одно из мероприятий в рамках этой акции – День немецкой культуры, посвященный 30-летию ОО «Общество немцев «Возрождение» города Нур-Султана и Акмолинской области», который состоялся в первый день лета в Доме дружбы столицы. Гостями мероприятия стали этнокультурные объединения, жители и гости столицы. Была представлена концертная программа для детей, парад рисунков на асфальте, проведены подвижные игры, музыкальный флешмоб. Все гости могли принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному и кулинарному мастерству.

Также на площадке Дома дружбы прошла развлекательная програм­ма «Балғын балалар – бiздiң болашағымыз», включающая конкурсы, литературные игры, выступ­ления цирковых артистов. Для всех участников организовали бесплатное праздничное угощение.

В Международный день защиты детей во всех регионах страны был проведен цикл благотворительных мероприятий и акций по поддерж­ке воспитанников детских домов и детей из многодетных семей, организованы экскурсии, спортивные соревнования, фестивали, концерты, театрализованные представления, конкурсы и т. д.

Всего по стране под эгидой АНК прошло порядка 180 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, в которых приняли участие десятки тысяч человек.