​Трагедия в горах

Как стало известно, трагедия случилась в 35–40 км от села Алатау Жуалынского района. 17 февраля днем местный егерь сообщил в дежурную часть областного департамента по чрезвычайным ситуациям о лавине, внезапно сошедшей с гор и накрывшей КамАЗ с военнослужащими войс­ковой части 91678 Регионального командования «Юг». Под завалом оказались 23 человека, проходившие плановые занятия по боевой подготовке в ущелье Коксай.

Первыми на месте происшествия оказались около 60 военнослужащих горно-егерского полка с четырьмя единицами техники. Кроме того, из Жуалынского района и областного центра на помощь незамедлительно выехали сотрудники медицинской службы, подраз­деления пожарной части № 7, Таразского оперативно-спасательного отряда и других государственных учреждений. По данным пресс-секретаря областного департамента по чрезвычайным ситуациям Сауле Мунатаевой, всего в поисково-спасательных работах приняли участие 185 человек и 24 единицы специализированной и автомобильной техники. При ДЧС области сразу же организовали «горячую линию» для психологи­ческой помощи родственникам пострадавших.

Пока основные силы были в пути, егерь Алимбеков делал все возможное для спасения людей. Через 35 минут он позвонил в ДЧС вновь и сказал, что ему удалось вытащить из-под снега четверых военнослужащих. С приходом помощи к 17 часам были обнаружены еще четверо, двое из которых получили травмы, а двое погибли. К половине седьмого вечера из снежного плена удалось извлечь всех пострадавших. К сожалению, в живых остались только 16 военнослужащих. Через четыре часа их доставили в военный госпиталь. Половина из них с переломами и ушибами, а также с переохлаждением были госпитализированы. Другим восьмерым повезло больше. После медосмотра они были выписаны.

Среди погибших – офицеры младшего команд­ного состава, сержанты и солдаты, проходившие срочную и контрактную службу. Это алматинец А. Мошабаев, кызылординец М. Кыдырбаев, А. Аралбаев из Южно-Казахстанской области, а также жамбылцы Т. Кенесов, Н. Шакен, М. Турысмагамбетов и А. Ерис­баев.

По факту трагедии в Жам­былской области Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заслушал отчеты министров обороны Сакена Жасузакова и внутренних дел Калмуханбета Касымова.

Сакен Жасузаков доложил о принимаемых мерах по проведению поисково-спасательных работ на мес­те происшествия. Уполномоченным органом начато досудебное расследование. В воинской части работают сотрудники Таразского гарнизона.

Бакытжан Сагинтаев поручил создать Правительственную комиссию для расследования трагедии.

18 февраля Правительственная комиссия во главе с министром обороны Сакеном Жасузаковым прибыла в Жамбылскую область. В ее состав вошли заместитель министра обороны Талгат Мухтаров, вице-министр финансов Татьяна Савельева, замес­титель министра внутренних дел Юрий Ильин,­ вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, вице-министр здравоохранения Алексей Цой и первый заместитель акима Жамбылской облас­ти Бекболат Орынбеков.

На месте трагедии члены комиссии займутся расследованием причин несчастного случая и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших. Данный вопрос находится на личном контроле Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.