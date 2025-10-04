Американский президент требует от палестинских экстремистов из ХАМАС ответа до воскресенья. Его план предусматривает освобождение заложников и поэтапный вывод израильских войск из сектора Газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Президент США Дональд Трамп объявил, что палестинское террористическое движение ХАМАС получило "последнюю" возможность согласовать его план прекращения войны в секторе Газа. До воскресенья, 5 октября, 18:00 по времени Вашингтона (понедельник, 6 октября, 01:00 мск) соглашение должно быть достигнуто, написал он в своей соцсети Truth Social в пятницу, 3 октября.
"Если этот последний шанс не будет использован, для ХАМАС наступит АД, какого никто прежде не видел", - подчеркнул Трамп.
Во вторник Трамп заявил, что дает террористической организации "три-четыре дня" на ответ. Накануне, в понедельник, он представил в Вашингтоне премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху 20-пунктный план урегулирования. Нетаньяху его поддержал. Международные реакции, включая представителей арабских и мусульманских стран, оказались в целом положительными.
Руководство ХАМАС ответило, что тщательно изучает предложения. Наблюдатели ожидали возможных условий или возражений. Однако, по данным телеканала i24news, Израиль не оставил пространства для торга - план можно только принять или отвергнуть.
Документ предусматривает освобождение всех 48 израильских заложников в течение 72 часов. Взамен Израиль должен выпустить из тюрем несколько сотен палестинцев и начать постепенный вывод армии из сектора Газа.
По условиям сделки, боевики ХАМАС при сдаче оружия смогут рассчитывать на амнистию или выезд за границу. В секторе Газа группировка удерживает 48 человек, среди которых есть и граждане ФРГ. По сведениям Израиля, живыми остаются 20 из них.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 60 тысяч палестинцев, еще свыше 145 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.