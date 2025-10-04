Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе

Американский президент требует от палестинских экстремистов из ХАМАС ответа до воскресенья. Его план предусматривает освобождение заложников и поэтапный вывод израильских войск из сектора Газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Reuters/J. Young

Президент США Дональд Трамп объявил, что палестинское террористическое движение ХАМАС получило "последнюю" возможность согласовать его план прекращения войны в секторе Газа. До воскресенья, 5 октября, 18:00 по времени Вашингтона (понедельник, 6 октября, 01:00 мск) соглашение должно быть достигнуто, написал он в своей соцсети Truth Social в пятницу, 3 октября.

"Если этот последний шанс не будет использован, для ХАМАС наступит АД, какого никто прежде не видел", - подчеркнул Трамп.

Во вторник Трамп заявил, что дает террористической организации "три-четыре дня" на ответ. Накануне, в понедельник, он представил в Вашингтоне премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху 20-пунктный план урегулирования. Нетаньяху его поддержал. Международные реакции, включая представителей арабских и мусульманских стран, оказались в целом положительными.

Руководство ХАМАС ответило, что тщательно изучает предложения. Наблюдатели ожидали возможных условий или возражений. Однако, по данным телеканала i24news, Израиль не оставил пространства для торга - план можно только принять или отвергнуть.

Документ предусматривает освобождение всех 48 израильских заложников в течение 72 часов. Взамен Израиль должен выпустить из тюрем несколько сотен палестинцев и начать постепенный вывод армии из сектора Газа.

По условиям сделки, боевики ХАМАС при сдаче оружия смогут рассчитывать на амнистию или выезд за границу. В секторе Газа группировка удерживает 48 человек, среди которых есть и граждане ФРГ. По сведениям Израиля, живыми остаются 20 из них.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 60 тысяч палестинцев, еще свыше 145 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

