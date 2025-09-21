Трамп грозит Венесуэле, требуя от нее забрать своих граждан

В мире
2

Дональд Трамп потребовал от властей Венесуэлы под угрозой "неисчислимой цены" "немедленно" забрать из США своих граждан, которых он назвал "пациентами худших в мире лечебниц для душевнобольных" и "монстрами", передает Kazpravda.kz

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Дональд Трамп в субботу, 20 сентября, потребовал от правительства Венесуэлы "прямо сейчас" забрать из США "заключенных и людей из психиатрических учреждений, включая худшие в мире лечебницы для душевнобольных, которые венесуэльское "руководство" насильно переместило в Соединенные Штаты Америки".

"Тысячи людей серьезно пострадали и даже были убиты этими "монстрами", - заявил американский президент. - Уберите их к черту из нашей страны немедленно, иначе вы заплатите неисчислимую цену!"- написал он заглавными буквами.

Агентство dpa напоминает, что при предшественнике Трампа, демократе Джо Байдене, некоторые граждане Венесуэлы имели в США статус временной защиты, защищавший их от депортации. Новая республиканская администрация лишила их данного статуса, однако Верховный суд США приостановил это решение по иску правозащитников. Несколько дней назад администрация Трампа подала в ВС экстренное ходатайство, добиваясь снятия этой блокады. Первые венесуэльцы уже были выдворены из США и помещены в тюрьму в Сальвадоре.

19 сентября перестал работать YouTube-канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэльский государственный телеканал Telesur утверждает, что видеоблог Мадуро "удален". Официального подтвреждения этого от Google, материнской компании YouTube, пока нет. На сайте самого YouTube говорится, что администрация платформы удаляет аккаунты, которые допускают "неоднократные нарушения правил сообщества", в том числе публикуют дезинформацию, высказывания, разжигающие ненависть, и контент, "мешающий демократическим процессам".

У канала Мадуро было 200 тысяч подписчиков. На нем публиковались в основном выступления венесуэльского президента, а также отрывки из его еженедельной программы на государственном телевидении Венесуэлы.

#США #Венесуэла #Дональд Трамп #Николас Мадуро

Популярное

Все
Конный марафон «Ұлы дала жорығы» памяти Мыржакыпа Дулатова стартовал в Торгае
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Нужны специальные знания
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Карагандинской области полиция провела рейд против сонных водителей
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Серебряные награды из Брно
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается
Главная ценность в жизни человека
Токаев поздравил соотечественников с Днём семьи
Новый взгляд на старые фасады
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане

Читайте также

Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Турция начинает разработку собственного ядерного реактора
Затонувший порт времен Клеопатры обнаружили в Египте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]