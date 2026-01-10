Согласно планам Дональда Трампа, крупные нефтяные компании инвестируют в Венесуэлу как минимум 100 млрд долларов. Переговоры о выходе на венесуэльский нефтяной рынок будет вести исключительно правительство США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Maryorin Mendez/AFP

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 9 января, встретился в Белом доме с руководителями крупных энергетических компаний, чтобы обсудить восстановление нефтяной промышленности Венесуэлы, сообщает агентство Reuters. Перед переговорами в своей социальной сети Truth Social Трамп объявил о намерении инвестировать в нефтяной сектор Венесуэлы как минимум 100 млрд долларов.

Планируется, что вкладывать средства будут сами компании. Переговоры о выходе на венесуэльский нефтяной рынок, по словам Трампа, будет вести исключительно правительство США.

"Вы ведете переговоры напрямую с нами, вы вообще не ведете переговоры с Венесуэлой, мы не хотим, чтобы вы вели переговоры с Венесуэлой", - заявил республиканец на встрече с руководителями компаний.

Для обсуждения вопроса в Белый дом, по данным агентства AFP, прибыли представители компаний Chevron, Exxon, Conoco Phillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy и Hilcorp. На встрече также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и министр энергетики Крис Райт.

Компания Chevron - единственный частный производитель нефти, имеющий лицензию на работу в Венесуэле. Вице-председатель совета директоров Chevron Марк Нельсон заявил на переговорах в Белом доме, что компания привержена инвестициям в нефтяной сектор страны. Однако, по данным Reuters, крупные нефтяные компании пока не решаются на долгосрочные инвестиции в Венесуэлу из-за высоких затрат и политической нестабильности.

После захвата правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, президент США Дональд Трамп заявил, что фактически "управлять" страной теперь будет Вашингтон. 6 января Трамп объявил, что временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти (рыночная стоимость - порядка 2,8 млрд долларов). Глава Белого дома пообещал "лично контролировать" продажу этой нефти, чтобы "гарантировать, что доходы будут использованы на благо народов Венесуэлы и США".

Министр энергетики Крис Райт 7 января заявил, что США планируют снять с Венесуэлы морскую блокаду, но установить контроль над экспортом ее нефти. По его словам, доходы от продаж будут поступать на счета под контролем Вашингтона и затем направляться на восстановление венесуэльской экономики. Как сообщил Райт, сначала США реализуют нефть, находящуюся в венесуэльских хранилищах, а затем в течение "неопределенного времени" будут продавать нефть, добываемую в стране.