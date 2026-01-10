Трамп: Нефтяные компании инвестируют $100 млрд в Венесуэлу

В мире
2

Согласно планам Дональда Трампа, крупные нефтяные компании инвестируют в Венесуэлу как минимум 100 млрд долларов. Переговоры о выходе на венесуэльский нефтяной рынок будет вести исключительно правительство США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Maryorin Mendez/AFP

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 9 января, встретился в Белом доме с руководителями крупных энергетических компаний, чтобы обсудить восстановление нефтяной промышленности Венесуэлы, сообщает агентство Reuters. Перед переговорами в своей социальной сети Truth Social Трамп объявил о намерении инвестировать в нефтяной сектор Венесуэлы как минимум 100 млрд долларов.

Планируется, что вкладывать средства будут сами компании. Переговоры о выходе на венесуэльский нефтяной рынок, по словам Трампа, будет вести исключительно правительство США.

"Вы ведете переговоры напрямую с нами, вы вообще не ведете переговоры с Венесуэлой, мы не хотим, чтобы вы вели переговоры с Венесуэлой", - заявил республиканец на встрече с руководителями компаний.

Для обсуждения вопроса в Белый дом, по данным агентства AFP, прибыли представители компаний Chevron, Exxon, Conoco Phillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy и Hilcorp. На встрече также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и министр энергетики Крис Райт.

Компания Chevron - единственный частный производитель нефти, имеющий лицензию на работу в Венесуэле. Вице-председатель совета директоров Chevron Марк Нельсон заявил на переговорах в Белом доме, что компания привержена инвестициям в нефтяной сектор страны. Однако, по данным Reuters, крупные нефтяные компании пока не решаются на долгосрочные инвестиции в Венесуэлу из-за высоких затрат и политической нестабильности.

После захвата правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, президент США Дональд Трамп заявил, что фактически "управлять" страной теперь будет Вашингтон. 6 января Трамп объявил, что временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти (рыночная стоимость - порядка 2,8 млрд долларов). Глава Белого дома пообещал "лично контролировать" продажу этой нефти, чтобы "гарантировать, что доходы будут использованы на благо народов Венесуэлы и США".

Министр энергетики Крис Райт 7 января заявил, что США планируют снять с Венесуэлы морскую блокаду, но установить контроль над экспортом ее нефти. По его словам, доходы от продаж будут поступать на счета под контролем Вашингтона и затем направляться на восстановление венесуэльской экономики. Как сообщил Райт, сначала США реализуют нефть, находящуюся в венесуэльских хранилищах, а затем в течение "неопределенного времени" будут продавать нефть, добываемую в стране.

#США #нефть #Венесуэла

Популярное

Все
В центре Петропавловска зажгли огонь
Спасатели научили «говорить» планы эвакуации
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Ислам Чесноков – игрок «Хартса»
Цветаевский каток
Теннис для детей
Верны присяге и выбранной профессии
Надули на пять миллионов
Укрепляя сотрудничество
На некачественное онлайн-обучение жалуются в регионе
Предотвратить трагедию и спасти людей
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Осенью – цветы, зимой – листья
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Атырау разделят на два района
ИИ как драйвер науки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Цифровой Кодекс Республики Казахстан
Дорога в будущее начинается с колледжа
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
35 дворов обновят в этом году в Костанае
63 бункера для КГМ установят в Костанае
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Налоговая реформа: информация по переходному положению
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Лесные пожары охватили австралийский штат Виктория
Цены на бриллианты упали на 10% за год
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Dis…
США выходят из 66 международных организаций

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]