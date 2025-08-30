Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро говорит об угрозе вторжения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна находится в осаде, после того как США значительно усилили свое военное присутствие в южной части Карибского бассейна. На этой неделе в регион было отправлено несколько дополнительных кораблей ВМС США, после чего западная пресса заговорила о резком росте напряженности в отношениях Каракаса и Вашингтона, вплоть до возможной силовой смены режима в Венесуэле.

Выступая в пятницу перед военными в Каракасе, президент Венесуэлы заявил, что дислокация вблизи берегов Венесуэлы нескольких американских военных кораблей, атомной подводной лодки и 4500 военнослужащих является настоящей «враждебной осадой, нарушающей Устав ООН».

По его словам, действия США лишь укрепляют его правительство.

Один из американских чиновников подтвердил в четверг агентству Reuters на условиях анонимности, что в регион отправлены подлодка и семь кораблей, включая «Сан-Антонио», «Иводзиму» и «Форт-Лодердейл». По данным Reuters, среди 4500 человек личного состава 2200 — морские пехотинцы.

Также, по словам источников, американские военные используют в регионе разведывательные самолеты P-8, которые оперируют в международных водах.

Президент США Дональд Трамп называет борьбу с наркокартелями одной из главных целей своей администрации в рамках более широких усилий по ограничению миграции и обеспечению безопасности южных границ США.

Корабли Береговой охраны и ВМС США регулярно патрулируют южную часть Карибского бассейна, однако нынешнее наращивание сил значительно превышает обычное американское присутствие в этом регионе.

Пентагон публично не разъяснил, с чем именно связано наращивание, но, как заявила администрация Трампа, теперь США могут использовать дополнительные военные силы для преследования наркокартелей и преступных группировок, а Пентагону поручено подготовить различные варианты действий.

