Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди

США
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Также будут рассекречены данные об убийстве брата Джона Ф. Кеннеди сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году

Фото: dw.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-ого президента США Джон Ф. Кеннеди в 1963 году и убийства активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга в 1968 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

«Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто», — заявил Трамп после подписания соответствующего указа.

Как было отмечено в ходе трансляции подписания, также будут рассекречены данные об убийстве брата Джона Ф. Кеннеди сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году. Его сын Роберт Кеннеди-младший является соратником Трампа.

Несмотря на то, что по закону США данные об убийстве Джона Ф. Кеннеди должны были быть рассекречены в полном объеме к 2017 году, американской разведке как Трамп, так и предыдущий президент США Джо Байден предоставили дополнительное время на оценку того, может ли рассекречивание оставшихся данных нанести ущерб интересам и международным отношениям США, отмечается в опубликованном указе.

«Теперь я решил, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, касающихся убийства президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно необходима. И хотя ни один закон конгресса не предписывает публикацию информации, касающейся убийств сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, я определил, что публикация всех записей, находящихся в распоряжении федерального правительства и относящихся к каждому из этих убийств, также соответствует общественным интересам», — заявил Трамп в указе.

У правительственных органов США есть 15 дней с момента подписания указа на предоставление президенту плана по полному рассекречиванию данных по убийству 35-го президента и 45 дней на пересмотр данных и предоставление плана по публикации документов об убийствах Кинга и Роберта Кеннеди.

#указ #документы #Трамп #Кеннеди

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