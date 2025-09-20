Президент США Дональд Трамп подписал указ о визовой программе, предлагающей состоятельным иностранцам ускоренную иммиграцию за $1 млн и $5 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Физические лица могут получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа" за $1 млн после оплаты сбора за обработку и проверки, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

За $5 млн будет доступна "Платиновая карта", которая позволит ее получателям "находиться в Соединенных Штатах, не облагаясь американскими налогами на доходы, полученные за пределами США", уточнили в Белом доме.

В соответствии с указом, компании, заплатившие сбор в размере $2 млн за каждого человека, могут получить вид на жительство в США для неопределенного количества сотрудников.

"Они потратят много денег, чтобы приехать. Это принесет миллиарды долларов, миллиарды и миллиарды долларов, которые пойдут на снижение налогов, погашение долгов и другие благие цели", - заявил Трамп журналистам, подписывая указ о новой визовой программе.

В комментариях СМИ отмечается, что пока не совсем ясно, как скоро визы будут выдаваться. На сайте есть раздел "Подать заявку сейчас", где заявителям предлагается указать свое имя, регион проживания и адрес электронной почты.

Эксперты по иммиграции не исключают, что для реализации программы потребуется одобрение Конгресса США.