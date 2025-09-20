Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

В мире
6

Президент США Дональд Трамп подписал указ о визовой программе, предлагающей состоятельным иностранцам ускоренную иммиграцию за $1 млн и $5 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: /ftproot/textphotos/2025/09/20/trmp700.jpg

Физические лица могут получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа" за $1 млн после оплаты сбора за обработку и проверки, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

За $5 млн будет доступна "Платиновая карта", которая позволит ее получателям "находиться в Соединенных Штатах, не облагаясь американскими налогами на доходы, полученные за пределами США", уточнили в Белом доме.

В соответствии с указом, компании, заплатившие сбор в размере $2 млн за каждого человека, могут получить вид на жительство в США для неопределенного количества сотрудников.

"Они потратят много денег, чтобы приехать. Это принесет миллиарды долларов, миллиарды и миллиарды долларов, которые пойдут на снижение налогов, погашение долгов и другие благие цели", - заявил Трамп журналистам, подписывая указ о новой визовой программе.

В комментариях СМИ отмечается, что пока не совсем ясно, как скоро визы будут выдаваться. На сайте есть раздел "Подать заявку сейчас", где заявителям предлагается указать свое имя, регион проживания и адрес электронной почты.

Эксперты по иммиграции не исключают, что для реализации программы потребуется одобрение Конгресса США.

#США #иммиграция #Дональд Трамп

Популярное

Все
Все решится в Астане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Говорят участники съезда
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Диагностику проходят малыши
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Диалог как новый устав человечества
На зарядку становись!
Шоу, вдохновленное Нургисой
Ставить цель и достигать ее
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Лига чемпионов: первая игра «Кайрата»
Закон Республики Казахстан
ИИ: на пути к внедрению
Для кровли и наружной отделки
Поэт-трибун Великой степи
Чистота так чистота!
Цифровые решения для HR-службы
Самый крупный сельский парк
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Здание трикотажной фабрики вернули государству
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Обсуждены вопросы безопасности
Завтра – День семьи
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Турция начинает разработку собственного ядерного реактора
Затонувший порт времен Клеопатры обнаружили в Египте
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]