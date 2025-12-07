Фото: скриншот видео / 24.kz

Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА. Президента США наградили за его усилия по урегулированию вооружённых конфликтов, в частности в секторе Газа и Украине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Вручение состоялось на церемонии жеребьёвки чемпионата мира по футболу в Вашингтоне. Принимая награду, Трамп выразил благодарность, заявив, что премия – одна из величайших почестей, которой он удостаивался в своей жизни.

Премия мира Международной федерации футбола была учреждена в ноябре прошлого года. Она присуждается в знак признания исключительных заслуг в борьбе за мир и единство. Трамп стал первым её лауреатом.