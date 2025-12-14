Трамп пообещал ответные действия после гибели трех граждан США в Сирии
Гибель трех граждан США от рук террористов в Сирии не останется без реакции, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс
"Мы скорбим в связи с гибелью трех великих американских патриотов в Сирии: двух военных и одного гражданского - переводчика", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что еще трое военных США ранены. Он пояснил, что все эти потери США понесли в ходе атаки террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).
"Будут очень серьезные ответные действия", - пообещал он.
Американский лидер также добавил, что сирийские власти обеспокоены произошедшим.