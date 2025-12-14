Гибель трех граждан США от рук террористов в Сирии не останется без реакции, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Tom Brenner/Getty Images

"Мы скорбим в связи с гибелью трех великих американских патриотов в Сирии: двух военных и одного гражданского - переводчика", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что еще трое военных США ранены. Он пояснил, что все эти потери США понесли в ходе атаки террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).

"Будут очень серьезные ответные действия", - пообещал он.

Американский лидер также добавил, что сирийские власти обеспокоены произошедшим.