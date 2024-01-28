Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе

В мире
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Экс-президент США заявил, что ситуация на южной границе страны угрожает стране террористическими актами, передает Kazpravda.kz

Фото: David Becker/Getty Images

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает Интерфакс.

По его словам, ситуация на южной границе США находится в "худшем состоянии" за всю историю страны.

"Всего 3 года назад у нас была самая прочная и безопасная граница в истории США. Сегодня нас ждет катастрофа... Террористы приходят беспрепятственно со всего мира. Сейчас существует 100% вероятность того, что в США произойдут теракты. Необходимо закрыть границу!" - написал Трамп.

В то же время он отметил, что плохая пограничная сделка хуже, чем полное ее отсутствие.

Конфликт между Белым домом и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Техасский губернатор Грег Эббот назвал приток иммигрантов "вторжением" и обвинил главу государства в нарушении клятвы "добросовестно выполнять иммиграционные законы, принятые Конгрессом", утверждая, что право штата на самооборону "является высшим законом страны и заменяет любые федеральные законы, противоречащие ему".

Как отмечают СМИ, о поддержке Эббота уже заявили по меньшей мере 25 губернаторов-республиканцев.

Накануне президент США Джо Байден в распространенном Белым домом заявлении признал, что ситуация на границе страны не отвечает необходимым требованиям и согласился, что необходим широкий комплекс реформ для обеспечения ее безопасности.

#США #Дональд Трамп #Техас

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