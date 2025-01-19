Трамп прибыл в Вашингтон в преддверии инаугурации

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Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон в преддверии своей второй инаугурации в понедельник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Празднование возвращения Трампа к власти началось в субботу вечером с фейерверка в его гольф-клубе Trump National Golf Club в Стерлинге, штат Вирджиния, примерно в 48 километрах от Вашингтона.

Организаторы церемонии были вынуждены перенести большинство мероприятий на открытом воздухе внутрь из-за низких температур. Ожидается, что 20 января станет самым холодным за последние 40 лет Днем инаугурации. Таким образом церемония приведения к присяге президента и вице-президента, которая традиционно проходит на ступенях Капитолия, будет перенесена внутрь здания — впервые со времен президента Рональда Рейгана в 1985 году.

«Я думаю, мы приняли правильное решение. Теперь нам будет очень комфортно», — сказал Дональд Трамп в интервью NBC News в субботу.

Избранный президент вместе с женой Меланией и их сыном Бэрроном прилетел из Флориды на борту военного самолета C-32, который получил название Special Air Mission 47 — в знак того, что Трамп станет 47-м президентом.

По традиции самолет предоставляет уходящая администрация в знак любезности. При этом в 2021 году Дональд Трамп не предоставил самолет Джо Байдену, и демократ прилетел в Вашингтон на частном джете.

В том же интервью NBC Дональд Трамп подтвердил, что его администрация «очень рано и очень быстро» приступит к выполнению предвыборного обещания о массовой депортации мигрантов, проживающих в США без документов. По словам чиновника, знакомого с планом, после вступления Трампа в должность федеральные сотрудники иммиграционной службы первоначально нацелятся на более чем 300 человек в Чикаго, которые ранее совершали насильственные преступления.

«Это должно произойти, и если этого не случится, у нас больше не будет страны», — сказал Трамп, отказавшись сообщить, где начнутся операции по депортации.

Республиканец покинул свой пост в 2021 году после того, как его отказ смириться с поражением от демократа Джо Байдена привел к тому, что толпа захватила Капитолий. А после — не пришел на его инаугурацию, нарушив традицию.

На этот раз Джо Байден поприветствует Дональда Трампа в Белом доме, откуда они вместе поедут в Капитолий.

По словам республиканца, темой его инаугурационной речи станут «единство и сила, а также слово «справедливость».