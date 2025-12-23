Фото: facebook.com/WhiteHouse

«Сегодня утром у меня был замечательный телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым, президентом Республики Казахстан.



Мы обсудили важность установления мира в текущих конфликтах, а также расширение торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами впечатляющие.



США будут принимать саммит G20 в следующем году, и мы пригласим лидера присоединиться к нам в качестве гостя на этом очень важном мероприятии, которое пройдет в Майами», - написал президент США.

Ранее сообщалось о разговоре между Президентами Казахстана и США.