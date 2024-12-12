Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Как сообщает телеканал CBS News, избранный президент США направил приглашение лидеру Китая в начале ноября, вскоре после выборов, но пока не ясно, принял ли тот его

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию в январе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Команда Трампа планирует пригласить на церемонию и других высокопоставленных гостей. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «все еще размышляет» о возможности участия, рассказал собеседник. Орбан 9 декабря встречался с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир благодаря американской силе во всем мире», — заявил Кэролайн Ливитт, назначенная пресс-секретарем Белого дома.

На прошлой неделе Трамп прибыл в Париж на церемонию открытия Нотр-Дама, там он провел трехстороннюю встречу с президентами Франции Эмманюэлем Макроном и Украины Владимиром Зеленским. Это его первый зарубежный визит после победы на выборах.

Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах.

Трамп пригрозил Китаю ввести 10-процентные пошлины на весь китайский импорт. На фоне угроз Пекин ввел запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения. Под запрет, в частности, попали галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы (какие именно, не уточняется), имеющие важное значение для производства полупроводниковых компонентов.

Китай — третий по объему торговый партнер США. Его опережают только Мексика и Канада. Трамп еще при своем первом сроке вел с Китаем «торговую войну», а в своей предвыборной программе обещал отменить с Китаем статус наибольшего благоприятствования в торговле. Статус имеют почти все страны, с которыми торгуют США. Его отсутствие означает, что США смогут устанавливать какие угодно тарифы. Трамп пояснял, что десятилетиями США зарабатывали в основном за счет пошлин на зарубежные товары, а не за счет сбора налогов, но теперь американские тарифы — одни из самых низких в мире.

 

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