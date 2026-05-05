Трамп раскрыл, сколько еще пробудет на посту президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет свой пост через 8–9 лет
79-летний американский лидер выступил с такими словами во время мероприятия, посвященного поддержке бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Aif.ru
«<…> когда я покину свой пост, скажем, лет через 8 или 9 <…>», — прозвучало в речи Трампа, на что присутствующие отреагировали смехом и аплодисментами.
Сейчас проходит второй президентский срок политика — с января 2025-го по январь 2029 года.
В первый раз он находился на посту главы государства в 2017–2021 годах.
Согласно законам Соединенных Штатов баллотироваться в президенты более двух раз нельзя.
Ранее Трамп отмечал, что собирается баллотироваться в президенты Венесуэлы.