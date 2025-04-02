Трамп рассмотрит предложение о покупке TikTok

США,Китай,Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Это произойдет сегодня в среду, 2 апреля

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Американский президент Дональд Трамп в среду, 2 апреля, рассмотрит окончательное предложение о покупке социальной сети TikTok (принадлежит китайской компании ByteDance), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как сообщил Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, в этот день в Овальном кабинете состоится встреча с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра торговли Говарда Лютника, советника по национальной безопасности страны Майка Уолтца и директора национальной разведки Тулси Габбард.

США уже давно пытаются запретить TikTok, поскольку сервисом владеет китайская компания ByteDance. Вашингтон хочет, чтобы она продала американское подразделение американским же собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в США угрозой национальной безопасности.

В январе Трамп заявил, что приложение сможет продолжить работу в США при условии передачи американскому государству 50% акций. 20 января он подписал указ, отсрочивший принятие решения по TikTok на 75 дней.

Среди компаний и лиц, которые выражали интерес к покупке приложения или могут это сделать, называли бизнесмена Илона Маска (уже владеет соцсетью Х — ранее Twitter), разработчика ПО Oracle (обладает контролем над всеми техническими операциями TikTok в США), Microsoft (обсуждала возможность приобрести TikTok еще в 2020 году). Маск отрицал такие планы.

В конце марта создатель TikTok возглавил рейтинг богатейших людей Китая. 

 

 

#Китай #США #Трамп #акции #TikTok

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