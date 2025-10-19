Президент США сообщил об уничтожении подлодки, перевозившей крупную партию фентанила и других наркотиков, и пообещал «не терпеть наркотеррористов». По его словам, операция спасла десятки тысяч американских жизней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
«Для меня была большая честь уничтожить огромную подводную лодку, перевозившую наркотики, которая следовала в направлении Соединенных Штатов по хорошо известному транзитному маршруту наркоторговли», — написал глава Белого дома.
По его словам, разведка США подтвердила, что судно было загружено в основном фентанилом и другими наркотиками. Уничтоженная подлодка перевозила столько наркотических веществ, что их попадание на территорию США могло привести к гибели десятков тысяч человек. По оценке Трампа, погибли бы по меньшей мере 25 тыс. американцев.
Двое выживших из находившихся на борту подлодки возвращаются на родину — в Эквадор и Колумбию — для содержания под стражей и привлечения к ответственности. Ни один военнослужащий США не пострадал, подчеркнул Трамп и пообещал, что «Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов».
До этого 2 сентября американский лидер сообщил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля во время операции ВМС США в международных водах. По словам госсекретаря Марко Рубио, это произошло в южной части Карибского моря.
Со слов Трампа, банда «действует под контролем» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, она ответственна за массовые убийства, незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, а также «акты насилия и террора» на территории США и других стран Запада.
После этого Мадуро объявил о запуске нового плана обороны страны под названием «Независимость 200: активное сопротивление и неустанное наступление», а затем подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в сфере безопасности на случай военного вторжения в страну
В марте 2020 года Минюст США признал Мадуро и некоторых других на тот момент действующих или бывших членов венесуэльского правительства виновными в наркотерроризме и использовании запрещенных веществ «в качестве оружия» против США. За информацию, которая может привести к аресту венесуэльского лидера, Вашингтон предлагает награду $50 млн.