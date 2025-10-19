Трамп сообщил об уничтожении "огромной" подлодки с наркотиками

Президент США сообщил об уничтожении подлодки, перевозившей крупную партию фентанила и других наркотиков, и пообещал «не терпеть наркотеррористов». По его словам, операция спасла десятки тысяч американских жизней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

«Для меня была большая честь уничтожить огромную подводную лодку, перевозившую наркотики, которая следовала в направлении Соединенных Штатов по хорошо известному транзитному маршруту наркоторговли», — написал глава Белого дома.

По его словам, разведка США подтвердила, что судно было загружено в основном фентанилом и другими наркотиками. Уничтоженная подлодка перевозила столько наркотических веществ, что их попадание на территорию США могло привести к гибели десятков тысяч человек. По оценке Трампа, погибли бы по меньшей мере 25 тыс. американцев.

Двое выживших из находившихся на борту подлодки возвращаются на родину — в Эквадор и Колумбию — для содержания под стражей и привлечения к ответственности. Ни один военнослужащий США не пострадал, подчеркнул Трамп и пообещал, что «Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов».

До этого 2 сентября американский лидер сообщил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля во время операции ВМС США в международных водах. По словам госсекретаря Марко Рубио, это произошло в южной части Карибского моря.

Со слов Трампа, банда «действует под контролем» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, она ответственна за массовые убийства, незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, а также «акты насилия и террора» на территории США и других стран Запада.

После этого Мадуро объявил о запуске нового плана обороны страны под названием «Независимость 200: активное сопротивление и неустанное наступление», а затем подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в сфере безопасности на случай военного вторжения в страну

В марте 2020 года Минюст США признал Мадуро и некоторых других на тот момент действующих или бывших членов венесуэльского правительства виновными в наркотерроризме и использовании запрещенных веществ «в качестве оружия» против США. За информацию, которая может привести к аресту венесуэльского лидера, Вашингтон предлагает награду $50 млн.

