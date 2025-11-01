Трамп ушел от ответа о подземных ядерных испытаниях США

Отвечая на вопрос о возобновлении подземных ядерных испытаний, глава Белого дома сказал: "Вы очень скоро узнаете". США не проводили взрывов с 1992 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Mark Schiefelbein/AP Photo/dpa/picture alliance

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 31 октября, подтвердил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания, но не дал прямого ответа на вопрос, идет ли речь в том числе о проведении ядерных взрывов. "Я не собираюсь говорить", - заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по пути из Вашингтона в Палм-Бич, отвечая на вопрос, возобновятся ли в США подземные ядерные испытания.

"Вы очень скоро узнаете, но да, мы собираемся провести некоторые испытания. Другие страны это делают. Если они собираются это делать, то и мы будем", - сказал американский лидер.

Накануне Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия после 33-летнего перерыва.

"Так как другие страны проводят программы испытаний, я поручил министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на паритетных началах. Этот процесс начнется немедленно", - написал он в соцсети TruthSocial 30 октября. Глава Белого дома указал, что у США имеется "больше ядерного оружия, чем у любой другой страны".

Пока неясно, имел ли Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или же субкритические испытания, когда боеголовки проверяются, но без самого взрыва.

США не проводят полноценных испытаний ядерного оружия с 1992 года. Вашингтон подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года. С тех пор США проводят субкритические подземные ядерные испытания на полигоне в Неваде.

#США #ядерные испытания #Дональд Трамп

