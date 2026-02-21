Трамп ввел пошлины в 10% на товары из всех стран мира

Экономика,США
2
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентных пошлин на товары из всех стран мира. Они вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: kazpravda.kz

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

20 февраля Верховный суд США постановил, что введение пошлин на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях выходило за рамки полномочий Дональда Трампа. В ответ господин Трамп написал, что члены Верховного суда «должны стыдиться себя». По его словам, начинается «процесс корректировки» и власти Соединенных Штатов «сделают все, чтобы получать даже больше денег, чем раньше».

Американские пошлины помогли предотвратить ядерную войну между Индией и Пакистаном, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, дальнейшие решения Вашингтона по пошлинам «будут более сложными, но очень мощными».

«Тарифы использовались для прекращения пяти из восьми войн, которые я урегулировал. Я урегулировал восемь войн, нравится вам это или нет, включая Индию, Пакистан, ядерную. Могла быть и ядерная»,— сказал господин Трамп на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился в апреле 2025 года после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир. Власти Индии обвинили в причастности к атаке пакистанские спецслужбы. Стороны обменялись ракетными ударами. 10 мая Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня при посредничестве США.

#США #пошлины #Трамп

Популярное

Все
История региона в живописи
На службе Отечеству
Уйти или остаться?
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Основной закон в эпоху трансформаций
С заботой о тех, кто заботится о других
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
По следам гигантского носорога
Возможность зарабатывать и помогать семьям
Промышленный рост и новые квартиры
Проведены уникальные операции
Народы сближают литература и искусство
Долгосрочные гарантии для бизнеса
Благотворительность нового формата
Казахстан в прайм-эре
Внедряя лучшие стандарты лечения
Усилена охрана лесов и животного мира
Правовые основы взаимодействия государства и общества
Как ИИ меняет сферу образования
То яма, то канава
Дрова и уголь будут под запретом
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Трансформация ради будущего
Строится спорткомплекс мирового уровня
Происшествий на транспорте стало меньше
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
Новоселье справили 60 семей
Taldau Mektebi: поговорили про цифровое государство, ИИ и роль данных
Форс-мажор на миллионы
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев
Братские связи укрепляются
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «B…
Сколько заплатили недропользователи в бюджет Казахстана
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству …
Туркестан стал площадкой для новых экономических решений тю…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]