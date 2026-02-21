Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентных пошлин на товары из всех стран мира. Они вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: kazpravda.kz

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

20 февраля Верховный суд США постановил, что введение пошлин на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях выходило за рамки полномочий Дональда Трампа. В ответ господин Трамп написал, что члены Верховного суда «должны стыдиться себя». По его словам, начинается «процесс корректировки» и власти Соединенных Штатов «сделают все, чтобы получать даже больше денег, чем раньше».

Американские пошлины помогли предотвратить ядерную войну между Индией и Пакистаном, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, дальнейшие решения Вашингтона по пошлинам «будут более сложными, но очень мощными».

«Тарифы использовались для прекращения пяти из восьми войн, которые я урегулировал. Я урегулировал восемь войн, нравится вам это или нет, включая Индию, Пакистан, ядерную. Могла быть и ядерная»,— сказал господин Трамп на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился в апреле 2025 года после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир. Власти Индии обвинили в причастности к атаке пакистанские спецслужбы. Стороны обменялись ракетными ударами. 10 мая Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня при посредничестве США.