Трамп закроет две миссии NASA

Айман Аманжолова
Они будут закрыты «в соответствии с повесткой президента и его бюджетными приоритетами», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Администрация президента Дональда Трампа намерена завершить две миссии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по отслеживанию выбросов парниковых газов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Речь идет о запущенных в 2014 и 2019 годах миссиях OCO-2 и OCO-3. Задача спутника OCO-2 состоит в изучении того, как углекислый газ перемещается по Земле и изменяется с течением времени. Орбитальная углеродная обсерватория OCO-3 находится на Международной космической станции и также следит за содержанием углекислого газа в атмосфере. По данным агентства, бюджетный запрос Трампа на 2026 год не предусматривает выделения финансирования на упомянутые проекты. Они будут закрыты "в соответствии с повесткой президента и его бюджетными приоритетами".

В начале мая американская администрация предложила сократить расходы на деятельность NASA в 2026 финансовом году почти на четверть. Правительство хочет, чтобы Конгресс США ассигновал на работу управления в будущем году $18,8 млрд. Между тем в 2025 финансовом году на эти цели выделено $24,8 млрд. Таким образом, речь идет о сокращении бюджета NASA на 24,3%. 

 

