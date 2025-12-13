Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании
Президент США Дональд Трамп заявил, что видит прогресс в урегулировании конфликта на Украине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс
"Нам еще предстоит остановить одну войну. И сейчас мы добиваемся большого прогресса", - сказал Трамп в Белом доме, рассуждая об украинском урегулировании.
Он считает, что в скором времени станет ясно, возможно ли добиться соглашения по украинскому кризису.
"Посмотрим, сможем ли мы согласовать сделку. Думаю, скоро это будет ясно" - сказал американский лидер.