В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кокшетау установлен и задержан 24-летний житель города, причастный к незаконному сбыту синтетических наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: МВД РК

Установлено, что он согласился на предложение, поступившее через мессенджер, и планировал получать «легкие деньги», распространяя психотропные вещества методом закладок на территории города.

Благодаря слаженной работе транспортных полицейских, незаконная деятельность была своевременно выявлена и пресечена. При задержании у злоумышленника изъято крупное количество расфасованного мефедрона.

По данному факту проведено досудебное расследование.

Суд приговорил задержанного к 7 годам лишения свободы.

Полицейские напоминают, что за участие в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ предусмотрена строгая уголовная ответственность. Подобная "работа" — не шанс на легкий доход, а прямой путь к тюремному сроку. Не поддавайтесь на сомнительные предложения и берегите свое будущее.