80% детских садов не прошли госаттестацию – глава МОН РК

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о работе ведомства по усилению требований к детским садам, передает Kazpravda.kz.



"Факты нарушения прав детей, о которых общество узнает благодаря установленным видеокамерам, подтверждают актуальность нашей позиции о необходимости усиления требований к детским садам. Больше десяти лет назад для стимулирования быстрого роста количества детских садов было решено отказаться от лицензирования, а затем и от госконтроля, мониторинга и регулирования их деятельности.



К чему это привело? К резкому росту частных детских садов и охвату детей с 3 до 6 лет сразу до 99%. Хороший результат. Однако, если с одной стороны удалось увеличить количество открывшихся детских садов, то с другой актуальным остается вопрос качества. Часть детсадов открывалась в не соответствующих техническим и санитарным требованиям зданиях, без наличия квалифицированных специалистов и безопасных условий. Прецедентов достаточно", – написал министр в Telegram.



По словам главы МОН РК, два года назад была предпринята попытка возвращения лицензирования и госконтроля. Однако тогда позиция Палаты предпринимателей, ассоциаций детских садов и ряда госорганов не позволила ввести эту норму в закон.



"Но мы продолжили работу в этом направлении, нам удалось ввести систему госаттестации в конце прошлого года. Результаты аттестации оказались неутешительными – 80% из проверенных детских садов не прошли госаттестацию. Речь идет и о неудовлетворительных условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям государственного стандарта образования, безопасности, пожарных и санитарных норм, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах", – подчеркнул министр.



Асхат Аймагамбетов, сообщил, что сейчас ведомство работает по пяти основным направлениям:



1. Возвращение лицензирования.

2. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.

3. Усиление требований к размещению госзаказа в детских садах.

4. Повышение кадрового потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.

5. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.



"В последние годы резко снизился конкурс на специальность воспитателя детского сада. В первую очередь это связано с заработной платой. Несмотря на ежегодное увеличение заработной платы воспитателей на 25%, из-за низкой базы она все еще не является достаточной. Сейчас мы начали пилотный проект в нескольких детских садах с двумя воспитателями на целый день, а не одним на полдня, с параллельным двукратным увеличением оплаты. По результатам пилота будет принято решение.

Разумеется, мы понимаем важность поддержки предпринимателей, открывающих частные детские сады. Но главным ориентиром в работе для нас являются безопасность детей и создаваемые для них комфортные и качественные условия. Думаю, такие равнозначные правила важны для родителей и выгодны добросовестным игрокам рынка", – заключил министр.