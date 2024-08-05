Требования к выдаче микрокредитов изменятся в Казахстане

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Соответствующий проект постановления размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 19 августа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита дополнится новыми нормами, передает коррепондент Kazpravda.kz  

Так, определено, что размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита не может превышать 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Кроме того, все платежи заемщика по договору, включая сумму вознаграждения и неустойки, за исключением предмета микрокредита, в совокупности не могут превышать половины суммы выданного микрокредита за весь период действия договора.

Также по соглашению сторон возможно увеличение срока действия договора о предоставлении микрокредита не более 2 раз, не более чем на 45 календарных дней каждый, на улучшающих условиях, предусматривающих вознаграждение по договору не более 0,2% процента в день.

Напомним, с 1 октября 2024 года коллекторские агентства будут обязаны урегулировать задолженность граждан. МФО, БВУ и коллекторов также обязали предоставлять дополнительные сведения в кредитное бюро.


 

#проект #займы #МФО

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