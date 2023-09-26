Требования по установке кнопки SOS на ввозимые авто отсрочили для казахстанцев

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На заседании Совета ЕЭК в Москве Казахстан отстоял право отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранных изготовителей автотранспорта не оснащать автомобили устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб (кнопкой SOS) до 31 декабря 2027 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как отмечается, с предложением казахстанской стороны, которую возглавил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, согласились все страны-участницы ЕАЭС. Соответствующие изменения будут внесены в решение комиссии Таможенного союза от 2011 года.

Таким образом, казахстанские производители транспортных средств и официальные представители иностранных изготовителей до 31 декабря 2027 года смогут проводить оценку соответствия и выпускать в обращение транспортные средства категорий M и N (грузовой и пассажирский), без оснащения устройствами экстренного вызова.

Предполагается, что такое решение благоприятно отразится на развитии автомобильной отрасли Казахстана, будет способствовать расширению модельной линейки транспортных средств и приходу новых брендов на рынок страны.

В правительстве напомнили, что требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного Союза. Ранее, до 1 февраля 2024 года, от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств данных категорий стран ЕАЭС.

Принимая во внимание обращения автовладельцев на дороговизну установки (практически 25% от стоимости таможенной очистки, в зависимости от года выпуска), дефицит микросхем и комплектующих для изготовления кнопок SOS, а также, из-за сложившейся геополитической ситуации, невозможность иностранных автопроизводителей проводить оценку этих устройств на срабатываемость в аккредитованных российских испытательных лабораториях, вопрос продления срока обязательного оснащения неоднократно поднимался казахстанской стороной.

Теперь транспортные средства категорий M и N, ввозимые для собственных нужд на территорию стран ЕАЭС, освобождаются от требования обязательного оснащения системами вызова экстренных и оперативных служб до 31 декабря 2027 года, заключили в пресс-службе главы Кабмина.