Требуется комплексный подход

– Каждый участник дорожного движения должен понимать свою ответственность, строго соблюдать ПДД и активно содействовать созданию безопасных условий на дорогах, – призвал на вчерашнем брифинге начальник департамента – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

С начала года полицией проведено 32 тыс. обследований автомобильных дорог и улично-дорожной сети с охватом 495 тыс. км. Выявлено свыше 57 тыс. дефектов, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения.

Выдана 31 тыс. предписаний. Направлено 4,5 тыс. информаций по устранению выявленных недостатков в местные исполнительные органы и владельцам дорог. К ответственности привлечены более 4 тыс. должностных и юридических лиц, нарушивших требования по содержанию автодорог.

С 1 сентября по 1 ноября сотрудниками полиции совместно с владельцами дорог, дорожными и местными исполнительными органами проводится комплекс­ное обследование автодорог и дорожных сооружений на территории страны, по итогам которого будут приняты дополнительные меры по улучшению дорожной безопасности.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в преддверии нового учебного года ведомством была организована широкомасштабная рес­публиканская акция «Внимание – дети!». Совместно с представителями органов образования проведено свыше 4,5 тыс. обследований школ и около 8 тыс. обследований прилегающих территорий. По их результатам выдано более 3,5 тыс. предписаний уполномоченным организациям на устранение выявленных недостатков.

За время акции вблизи школ и дошкольных учреждений заменено и вновь установлено более 2,5 тыс. дорожных знаков, обустроено порядка 2 тыс. пешеходных переходов, а также более 18 тыс. м искусственного освещения. В окружении более чем тысячи школ установлены искусственные неровности.

Полицейские провели на эту тему 5 тыс. встреч с гражданами, свыше 14 тыс. бесед и лекций в школах и других образовательных учреждениях.

– В последнее время в соцсетях часто встречаются видео, где водители в населенных пунктах экстремально управляют транспортом для поднятия просмотров и рейтинга. За восемь месяцев текущего года выявлено более 80 таких публикаций. Все нарушители привлечены к ответственности, – сообщил также спикер.