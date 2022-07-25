Трехлетний ребенок впал в кому после падения в бассейн в Шымкенте

За минувшие выходные в Шымкенте произошло два несчастных случая, связанных с детьми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Так, со службы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в каркасный бассейн ребенок 2019 г. р. Глубина бассейна составляет 1,4 метра.

Несчастный случай произошел в жилом массиве Кызылжар, по улице Сыганак Абайского района.

Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние тяжелое, аспирационный синдром. Отек головного мозга. Кома 1).

Второе сообщение о несчастном случае также поступило со службы скорой медицинской помощи.

Во дворе частного жилого дома в микрорайоне Самал-3 по улице Мейримди Абайского района, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 г. р.

Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние среднее, аспирационный синдром).