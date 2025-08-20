Руководитель Управления образования г. Астаны Касымхан Сенгазыев во время городского августовского совещания учителей сообщил, что сегодня в столице нет действующих трехсменных школ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как отметил глава столичного образования, каждый год количество детей в городе растет. Так, если в прошлом году 14 тысяч выпускников окончили школы, то в этом году в первый класс идут более 30 тысяч детей. В целом, сегодня в 203 школах города получают знания более 310 тысяч детей.