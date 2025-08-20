Трехсменных школ не будет в Астане

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Руководитель Управления образования г. Астаны Касымхан Сенгазыев во время городского августовского совещания учителей сообщил, что сегодня в столице нет действующих трехсменных школ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как отметил глава столичного образования, каждый год количество детей  в городе растет. Так, если в прошлом году 14 тысяч выпускников окончили школы, то в этом году в первый класс идут более 30 тысяч детей. В целом, сегодня в 203 школах города получают знания более 310 тысяч детей.

– Последние три года одной из актуальных проблем была нехватка ученических мест. Сегодня этот вопрос решается. В результате активного строительства на сегодня трехсменные школы исключены. В 2025 году мы открываем 14 школ, из них 8 – в новом учебном году, 6 – до конца года. Работа в этом направлении будет продолжена, – отметил Касымхан Сенгазыев.

