Тренды, события, настроения, достижения

Эксперты КИСИ назвали наиболее значимые тренды, события и достижения в общественной, политической, экономической и меж­дународной сферах.

Так, наиболее значимым общественным трендом для Казахстана в 2024 году стало укрепление уровня доверия Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву – согласно опросам, он составляет 80,5%. По данным экспертов КИСИ, в последние годы этот показатель оставался неизменно высоким даже в условиях социально-экономических вызовов.

В качестве двух других ключевых социальных трендов эксперты выделили поддержку политического курса руководства страны – она составляет 77,7%, а также укрепление гражданской идентичности и базовых ценностей казахстанцев.

Кроме того, как рассказала на брифинге главный научный сотрудник КИСИ Айгуль Забирова, в начале декабря институтом был проведен большой репрезентативный опрос, в ходе которого казахстанцам предложили оценить итоги уходящего 2024 года (для себя лично, для страны и в мире).

Как показали результаты соцопроса, несмотря на то что год был непростым, казахстанцы в большинстве своем на личном уровне выражают позитивную оценку итогов уходящего года: 25,1% респондентов ответили, что год был «очень удачным» и 52,3% – «в целом хорошим». Относительно того, каким 2024 год был для страны, то тут мнения казахстанцев разделились примерно поровну: 48% опрошенных дали уходящему году позитивную оценку, остальные высказались более пессимистично.

Три наиболее значимых события внутриполитической сферы назвал руководитель Отдела стратегического анализа КИСИ Елнар Берикбаев. Это криминализация бытового насилия и усиление правовой защиты женщин и детей (принятие закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопас­ности детей), внедрение института онлайн-петиций, а также референдум по вопросу строительства АЭС.

– Внедрение единого легитимного института онлайн-петиций разно­образило политическую жизнь Казахстана. Это один из способов участия граждан в принятии решений, важных для государства и каждого отдельного гражданина, – отметил Елнар Берикбаев. – Прошедший в уходящем году общенациональный референдум – это еще одно яркое проявление реализации концепции «слышащего государства», – добавил он.

Говоря о главных событиях в экономической жизни страны, заместитель директора КИСИ Нурлан Сакуов в первую очередь напомнил о принятии важного стратегического документа – Национального плана развития до 2029 года, который охватывает все сферы жизнедеятельности государства и общества.

Отдельно он выделил принятие Национального инфраструктурного плана до 2029 года. Он включает в себя 204 проекта (в сфере энергетики, транспорта, водоснабжения и водо­отведения, развития цифровой инфраструктуры). Как отметил замдиректора КИСИ, эти проекты предполагают вложений на порядка 40 трлн тенге, в том числе за счет частных инвестиций – ведется работа с международными финансовыми организациями.

Кроме того, Нурлан Сакуов упомянул важные решения государства по либерализации экономики и созданию новых «экономических лифтов» для бизнеса, обеспечение государством своих социальных обязательств (повышение доходов «бюджетников», программа «Нацфонд – детям» и другие), а также перезапуск налогово-бюджетной политики посредством принятия нового Бюджетного кодекса и разработки нового Налогового кодекса.

Главный научный сотрудник КИСИ Санат Кушкумбаев назвал три наиболее значимых события внешнеполитической сферы, оказавших существенное влияние на позиционирование и международный авторитет Казахстана.

Первое – это успешное председательство в 2024 году в ряде значимых международных организаций, включая ШОС, Организацию тюркских государств, ОДКБ, Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, а также проведение в Астане ряда больших саммитов на высшем уровне.

Как отметил эксперт, в ходе председательства Казахстан внес значимый вклад в формирование глобальной и региональной повестки, а также способствовал принятию ряда важных документов, среди которых особое место занимает «Концепция развития Центральной Азии-2040», задающая долгосрочные ориентиры для укреп­ления экономической, политической и гуманитарной интеграции региона.

В качестве важного достижения Казахстана в международной сфере Санат Кушкумбаев выделил утверждение Казахстана в качестве признанной «средней державы», что свидетельствует о повышении роли нашей страны в глобальных процессах. И третий блок – это серия успешных зарубежных визитов Главы государства в ключевые для Казахстана страны-партнеры, среди которых следует выделить Катар, Францию, Монголию, Россию, Узбекистан, Китай и Азербайджан.

Эти визиты, по его мнению, способствовали укреплению стратегического партнерства, подчеркнули приверженность Казахстана многовекторной и сбалансированной внешней политике, позволили вывести на новый уровень вопросы развития несырьевой и обрабатывающей промышленности.