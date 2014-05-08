Тренинг для сельских бизнесменов

Цель тренинга – представить информацию о государственных программах «Даму» и других фондов, направленных на поддержку сельского бизнеса среди женщин, молодежи, уязвимых социальных групп, а также проконсультировать желающих по вопросам налогообложения, государственных закупок. Как отметила консультант совместной программы ООН в Восточно-Казахстанской области по экономическим вопросам Шынар Имамбекова, реализуемые проекты должны привести к повышению качества жизни населения, в том числе и в районах, серьезно пострадавших от ядерных исп на бывшем Семипалатинском полигоне.

В 2013 году при поддержке программы более 800 сельских предпринимателей прошли обучающие курсы по вопросам открытия бизнеса, составления бизнес-планов, бухгалтерского учета и налогообложения. Всего в прошлом году получили консультации и были обучены 6 185 человек. В результате грантовой программы поддержки МСБ, реализованной совместно с ОФ «Развитие молодежного предпринимательства», в 2013 году было поддержано 16 бизнес-проектов в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Занятость-2020» в сумме 100 тыс. долларов. Благодаря им было создано 83 рабочих места по всей Восточно-Казахстанской области.

Айгуль БИДАНОВА,

Семей