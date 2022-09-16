Треть Караганды осталась без воды из-за коммунальной аварии

Почти треть потребителей Караганды остались без холодной воды. Причиной тому стала авария на магистральном трубопроводе, который питает спальный район города – Юго-Восток, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Повреждение магистрального трубопровода произошло 15 сентября вечером. В результате упало давление в сетях, и большинство потребителей лишились возможности запастись питьевой водой.

Сегодня с утра сотрудники компании «Караганды Су» приступили к устранению аварии. По словам услугодателя, поврежденным оказался участок полиэтиленовой трубы диаметром 630 мм. Это новый водопровод. Его ввели в эксплуатацию в 2016 году. Причину аварии услугодатель не озвучивает.

Акимат Караганды сообщает, что организован подвоз воды к школам, детским садам и больницам.

Аварийно-восстановительные работы на водопроводе продолжаются. По данным услугодателя, они будут завершены сегодня к полуночи. После этого начнется заполнение сетей, и вода появится в домах потребителей.