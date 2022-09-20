Общество
"Третий раз за год": ряд нарушений выявили экологи на АНПЗ в результате внеплановой проверки

Департамент экологии по Атырауской области провёл внеплановую тематическую проверку в отношении ТОО «АНПЗ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Проверка показала, что в результате сбоя напряжения в электроснабжении завода произведена полная остановка технологических установок. В связи с чем, для обеспечения безопасности и сохранности оборудования избыточное давление углеводородного газа было кратковременно направлено на факельную систему.

После восстановления электроснабжения со стороны АО «KEGOC» технологические установки были перезапущены с восстановлением нормальной работы технологической цепочки для производства товарной продукции.

При изучении проектных документов установлено, что у предприятия отсутствует разрешение на эмиссии от сжигания газа на факелах. Таким образом, эмиссии, осуществленные ТОО «АНПЗ» в результате сжигания топливного газа в объеме 73 тыс. м3 на факельной установке ПГПН и 6 тыс. м3 на установке ППНГО являются самовольными и не подлежат нормированию согласно экологическому законодательству РК.

В областном департаменте экологии отметили, что такое нарушение носит систематический характер. Аналогичные факты допускаются предприятием третий раз за год.

За систематическое превышение нормативов эмиссий в окружающую среду в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 328 КоАП.

Материалы находятся на рассмотрении суда, добавили в пресс-службе.

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