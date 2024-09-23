Три человека погибли в ДТП в Алматинской области

Дорожная авария в Енбекшиказахском районе унесла жизни троих людей. ДТП произошло на 36-м километре трассы Талгар-Есик, передает Kazpravda.kz

Кадр из видео instagram/kris_p_issyk

Как сообщили в Департаменте полиции, водитель Zeekr 001, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Daewoo Matiz.

В результате ДТП двое пассажиров с Daewoo Matiz скончались на месте. Водитель, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении районной больницы.

По факту дорожной аварии полицией возбуждено уголовное дело. Водитель Zeekr 001 взят под стражу. Расследование продолжается.

Полиция региона призывает всех водителей неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим, требования дорожной безопасности и не нарушать ПДД РК.