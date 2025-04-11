Три гимнаста вышли в финал этапа Кубка мира в Хорватии

Спорт
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В Осиеке (Хорватия) стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике. По итогам квалификации в первый день в финал вышли три предствителя команды Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт НОК РК

Фото: НОК РК

В упражнениях на коне Нариман Курбанов завершил отборочный раунд с первым результатом, набрав 14,566 балла. В этом же виде Зейнолла Идрисов стал шестым - 14,300. Он также преодолел квалификацию. 

За медаль ЭКМ поборется и Милад Карими. В вольных упражнениях гимнаст финишировал вторым в отборе - 13,866.

Добавим, что 11 апреля Карими будет биться за выход в финал в упражнениях на перекладине, а Асан Салимов в опорном прыжке. 

#Спорт #Хорватия #гимнасты

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