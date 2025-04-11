В упражнениях на коне Нариман Курбанов завершил отборочный раунд с первым результатом, набрав 14,566 балла. В этом же виде Зейнолла Идрисов стал шестым - 14,300. Он также преодолел квалификацию.

За медаль ЭКМ поборется и Милад Карими. В вольных упражнениях гимнаст финишировал вторым в отборе - 13,866.

Добавим, что 11 апреля Карими будет биться за выход в финал в упражнениях на перекладине, а Асан Салимов в опорном прыжке.