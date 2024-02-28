Три незабываемых дня

Статьи
0
Раушан Утеулина

Открытый чемпионат по технике лыжного туризма и этап Кубка РК по туристскому многоборью состоялся
в Акмолинской области.

фото предоставлено Управлением туризма области

Традиционное спортивное событие прошло на базе отдыха «Парус» Зерендинского района. На сей раз помериться силами приехали спорт­смены из десяти регионов страны. 120 человек состязались в трех возрастных группах: юноши, юниоры и взрослые. Дружеская встреча не только выявила сильнейших спорт­сменов и команды, но и напомнила о важности подобного сотрудничества, ведь цель мероприятия – популяризация и развитие массового спортивного туризма.

После трех дней напряженной борьбы за победу жюри подвело итоги в общекомандном зачете по каждой возрастной группе и в зачете по каждой дистанции. Так, в группе «Молодежь» первое место заняла команда «Фирн» из Акмолинской области. Среди юниоров победу одержала команда «Батыс-west-5» из Западно-Казахстанской области, эта же команда оказалась самой сильной в подгруппе «Юноши».

Конечно, за три дня пребывания в одном из живописных уголков регио­на участники успели и отдохнуть, и насладиться красотой края. Организаторы чемпионата уверены, что ставшее традиционным мероприятие вносит свою лепту в развитие индустрии туризма области. Те, кто оказался здесь впервые, впечатленные замечательной природой, обязательно хотят приехать сюда вновь.

Поддержку мероприятию оказали управления спорта, туризма, Федерация спортивного туризма Акмолинской области, акимат Зерендинского района.

#Открытый чемпионат #лыжный туризм #Парус

Популярное

Все
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Неутешительный сезон
Виновата стихия?
Портрет казахстанского волонтёра
Всемирный день НПО отметили в Казахстане
Пусть звучат мелодии мечты!
Дороги и нивы Владимира Балашова
Природа дарит вдохновение
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
О точечной застройке и лазейках в законе
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
Сберечь Кольсай для потомков
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Природа дарит вдохновение
Пусть звучат мелодии мечты!
Гарантии процветания
Первый шаг к бренду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]