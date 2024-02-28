Три незабываемых дня

Традиционное спортивное событие прошло на базе отдыха «Парус» Зерендинского района. На сей раз помериться силами приехали спорт­смены из десяти регионов страны. 120 человек состязались в трех возрастных группах: юноши, юниоры и взрослые. Дружеская встреча не только выявила сильнейших спорт­сменов и команды, но и напомнила о важности подобного сотрудничества, ведь цель мероприятия – популяризация и развитие массового спортивного туризма.

После трех дней напряженной борьбы за победу жюри подвело итоги в общекомандном зачете по каждой возрастной группе и в зачете по каждой дистанции. Так, в группе «Молодежь» первое место заняла команда «Фирн» из Акмолинской области. Среди юниоров победу одержала команда «Батыс-west-5» из Западно-Казахстанской области, эта же команда оказалась самой сильной в подгруппе «Юноши».

Конечно, за три дня пребывания в одном из живописных уголков регио­на участники успели и отдохнуть, и насладиться красотой края. Организаторы чемпионата уверены, что ставшее традиционным мероприятие вносит свою лепту в развитие индустрии туризма области. Те, кто оказался здесь впервые, впечатленные замечательной природой, обязательно хотят приехать сюда вновь.

Поддержку мероприятию оказали управления спорта, туризма, Федерация спортивного туризма Акмолинской области, акимат Зерендинского района.