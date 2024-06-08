Три производства вместо одного

Напомним, деятельность единственной в регионе птицефабрики была приостановлена в мае 2022 года из-за буровзрывных работ «Казахмыса». Уже тогда ее владелец Ринат Ахтямов планировал расширение производства, однако территория поселка Жезказган, что расположен недалеко от Сатпаева, входит в зону влияния горных работ корпорации. Все жители и предприятия малого и среднего бизнеса были переселены из зоны обрушения. Предприятие Ахтямова оказалось единственным, не перенесенным в безопасное место.

И вот сегодня предприниматель с гордостью демонстрирует новое производство, которое выстраивает с нуля на новом месте близ Жезказгана. В новую птицефабрику он вложил все свои средства плюс кредитные, полученные при поддержке фонда «Даму». Не осталось в стороне и руководство «Казах­мыса», поддержав финансово социально значимый проект с большими перспективами. КХ «Ахтямов» намерено закрыть большую часть потребностей рынка области и по куриному яйцу, и по мясу птицы, чтобы обеспечить продовольственную независимость региона по своему направлению.

– Старожилы помнят, что в советское время Джезказганская область полностью обеспечивала себя продовольствием, – говорит Ринат Ахтямов. – Были большие мясное и молочное производства, сеяли зерновые, овощи. Многие, как и я, мечтают о возрождении таких предприятий. Я сделал ставку на птицеводство еще в 2009 году и продолжу развивать этот бизнес. Возможно, мои коллеги предложат со временем свои, не менее интересные проекты.

На предприятии уже подрастают и адаптируются к новым условиям 60 тыс. цыплят-несушек, однако первым будет запущено производство комбикорма мощностью 12 тонн в час, поделился планами предприниматель. Он уже закупил шрот подсолнечника в Семее и пшеницу у фермеров Улытауского района, запуск предприятия состоится совсем скоро, до конца июня.

Как правило, в состав комбикорма входят 14 ингредиентов, где основной – пшеница.

– Мы ориентируемся на улытау­ских фермеров, чтобы поддержать местного производителя, – рассказал Ринат Ахтямов. – За годы работы в сельском хозяйстве у нас сложились хорошие взаимоотношения. В бизнес-среде это крайне важно. Мы так же зависим от фермеров, как и они – от нас. Конечно, цену диктует рынок, но на земляков я всегда могу положиться, а они –на меня.

Для птицефабрики также приобре­ли собственную лабораторию, чтобы на месте проверять качество производимого продукта. Ранее приходилось отправлять комбикорм на анализ в другие города, а это потеря времени и средств.

Вообще весь процесс птицеводческого бизнеса начинается с закупки кормов, считает Ринат Ахтямов. Собственное его производство позволит в будущем сдерживать стоимость куриного яйца и мяса птицы и сделать предприятие независимым от поставщиков и производителей.

По расчетам руководителя КХ, производство комбикорма не только позволит удешевить конечную продукцию на 15–20%, но также улучшить ее качество.

– Подрастающим несушкам требуется все больше питания, – поделился Ринат Ахтямов. – Если ранее птенцы потребляли 30 тонн за две недели, то сейчас такого объема хватает на семь дней, со временем потребуется от 10 до 14 тонн в сутки.

В этом году в планах предпринимателя также завершить строительство инкубатора, чтобы избежать дефицита птицы и простоя производства.

Возрождая производство, предпринимателю пришлось столкнуться с рядом трудностей. И самая главная – дефицит птицы на рынках Казахстана, а также России и Украины.

– Птицефабрику я должен был открыть еще в прошлом году, – рассказал он. – Но даже на самых крупных птицеводческих предприятиях нашей страны не оказалось цыплят на продажу. К тому же наши птички стоят дороже. Заказ оформили в России, в Свердловской области, но получили с опозданием. Сейчас в России и Украине есть свои проблемы с производством, в том числе по мясу птицы и куриного яйца. В первую очередь они стараются закрывать свои потребности, поставки в Казахстан пусть немного, но сократили. А так как наше производство нельзя было запустить без цыплят, я обратился с письмом в адрес Президента России Владимира Путина с просьбой о содействии. И это сработало.

Однако уже на финише случилась другая неприятность. Когда предприниматель собирался перечислить средства за птицу, его счета были арестованы Комитетом госдоходов из-за претензий, как потом оказалось неправомерных, к одному документу.

– Я бы хотел поблагодарить сотрудников прокуратуры, которые защитили мои права и быстро решили эту проблему, – подчеркнул он. – Для производителей такие заминки оборачиваются серьезными потерями. И даже сейчас мне периодически звонят из прокуратуры, спрашивают, все ли порядке.

При строительстве птичников и инкубатора нужно было учесть много нюансов. Во-первых, предприниматель за свой счет проложил пять километров водопровода к помещениям, два километра линий электропередачи. Закупил самое современное и лучшее оборудование ведущих производителей Германии и Польши.

Производство строилось с уклоном на пропановое отопление – на птицефабрике построили специальный газгольдер, подвели газопровод к помещениям. Но когда в мае завезли птицу, начались трудности с поставками газа.

– В Жезказгане работает только один поставщик, который занимается реализацией нужной марки газа. Как раз его объемов в первое время не хватало, приходилось возить газ в баллонах, – рассказал Ринат Ахтямов. – Даже одна «пушка» потребляет очень много, 50-литровой емкости хватает на два часа работы газовой установки. Эту проблему помог решить мажилисмен Жигули Дайрабаев, который в рамках рабочей поездки в регион посетил нашу птицефабрику. Свою поддержку он обещал сельхозпроизводителям и в будущем.

К слову, по мнению Рината Ахтямова, сейчас для казахстанских предпринимателей открывается большая перспектива работы не только на внутренний, но и на внешний рынок. Этому способствует геополитическая ситуация. В нашей стране качественную продукцию производят многие предприятия, однако покупатель ориентируется в первую очередь на цену. Удешевление продукции в свою очередь создает хорошие условия для здоровой конкуренции, что идет на пользу всем участникам рынка.

– 60 тысяч цыплят – будущих несушек – сейчас акклиматизируются и проходят вакцинацию, чтобы в будущем они не заболели, – поделился он текущим положением дел. – Также мы исключаем органические добавки в комбикорм, такие как костная или рыбная мука, потому продукция будет халяльная.

Цыплята яичного направления пока подрастают в двух цехах, которые изначально были построены для бройлерной птицы. Через 50 дней их переведут в зону выращивания промышленного стада. Клеточное оборудование готово и усовершенствовано. Уже к концу лета на рынок области в продажу выведут куриное яйцо местного производства.

По данным предпринимателя, области требуется до 60 млн яиц в год. На эту цифру и ориентируется предприятие по всем четырем категориям яиц, две из которых социально направленные.

Третий проект – производство мяса птицы – тоже готов к запуску. Ринат Ахтямов рассказал, что готовится к закупу цыплят мясной породы.

– Ожидаемая первоначальная мощность мясного цеха – 1 000 тонн в год, – обрисовал он ситуацию. – В дальнейшем производство можно будет наращивать. К тому же инкубатор для выращивания птицы тоже почти готов. Вообще, несмотря на то, что мы отстали по срокам ввода в действие производств, это дало возможность продумать удешевление себестоимости продукции, усовершенствовать и модернизировать все цеха предприятия. Наше КХ приобрело необходимую технику: машины и автоматизированные системы производства.

На птицефабрике создаются комфортные условия для работников, ведется ремонт в административно-бытовых помещениях и столовой, готовы душевые.

Сейчас в птичнике работают 25 человек, ожидается, что в убойный и кормовой цеха примут на работу еще 45 человек.

– Производство, построенное своими руками, дает необычайное удовлетворение, – уверен Ринат Ахтямов. – Я считаю себя патриотом и искренне желаю, чтобы наш малый и средний бизнес вышел на новый, высокий уровень. Несмотря на трудности, я не представляю себя в другой сфере, очень прикипел к своему делу.

Птицефабрика КХ «Ахтямов» была создана еще в 2009 году, и как только предприятие вышло на хороший результат, это было отмечено руководством тогда Карагандинской области, включая поддержку на этапе становления производства. Сейчас, по словам Рината Ахтямова, все сельхозпроизводители региона ожидают такого же серьезного отношения к себе и со стороны акимата новообразованной области Улытау.