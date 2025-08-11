Казахстанский боксер Темирлан Мукатаев стал победителем чемпионата Азии U22 в Бангкоке (Таиланд), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Он дошел до финала в весовой категории до 90 килограммов, где его соперником стал Шахзод Полвонов (Узбекистан).

Бой завершился раздельным решением судей. Мукатаев выиграл его со счётом 3:2.

В активе сборной три "золота". Первыми также стали Нурислам Калдыбаев (до 60 кг) и Санжарали Бегалиев (до 80 кг). Серебряные медали завоевали Илья Калинин (до 65 кг) и Нурбек Мурсал (до 70 кг).