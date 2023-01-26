Тридцатитысячный малыш появился на свет в Казахстане после успешного проведения программы экстракорпорального оплодотворения
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Анастасия Михайлова
Технология ЭКО, по словам главного репродуктолога страны президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ), академика НАН РК, профессора Вячеслава Локшина, была внедрена в нашей стране 27 лет назад. Тогда, в 1995 году, в городском центре репродукции Алматы начала работу первая лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).