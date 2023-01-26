Тридцатитысячный малыш появился на свет в Казахстане после успешного проведения программы экстракорпорального оплодотворения

Общество
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Анастасия Михайлова

Технология ЭКО, по словам главного репродуктолога страны президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ), академика НАН РК, профессора Вячеслава Локшина, была внедрена в нашей стране 27 лет назад. Тогда, в 1995 году, в городском центре репродукции Алматы начала работу первая лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

– С 2010 года при поддержке Минис­терства здравоохранения в стране выполняются квотные программы ЭКО, финансируемые первоначально за счет средств бюджета, а позже – Фонда обязательного медстрахования, – говорит спикер. – Новый импульс развитию ВРТ в нашей стране и повышению их доступ­ности дала инициатива Президента Казахстана о реализации с 2021 года программы «Аңсаған сәби», предполагающая рост финансирования в семь раз.

Результаты беспрецедентного проекта не заставили себя долго ждать. Только в прошлом году благодаря ему на свет появились 2 800 детей. Такими темпами по итогам трехлетней программы можно ожидать появления на свет более 8 тыс. новых граждан Казахстана.

– Говоря об успешности программы «Аңсаған сәби», отмечу, что тысячи казахстанских семей, ранее обреченных на бездетность, не имея доступа к высоким технологиям, теперь по праву испытали родительское счас­тье, – подчеркивает Вячеслав Локшин. – Наши результаты существенно превосходят средние показатели по Европе. На один миллион населения выполняется чуть меньше 1 000 цик­лов ВРТ. Стоимость программы ЭКО в Казахстане одна из самых низких в мире, ниже, чем в соседних респуб­ликах на 40%, в сравнении со странами Западной Европы – в 3–5 раз, с США – в 10 и более раз.

Сегодня, как отмечает глава КАРМ, казахстанцам доступны практичес­ки все самые сложные технологии в области репродуктивной медицины, включая преимплантационный генетический скрининг, time-laps культивирование эмбрионов, искусст­венный интеллект.

#дети #роды

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