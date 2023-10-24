Тринадцать полицейских убили на западе Мексики, пишут СМИ

Тринадцать полицейских убиты при нападении на западе Мексики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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По меньшей мере 13 сотрудников муниципальной полиции были убиты в результате нападения на федеральной трассе Акапулько-Сиуатанехо, сообщила радиостанция Formula.

"В результате нападения на сотрудников муниципальной полиции Коюка в Герреро погибли 13 полицейских... Нападение произошло на федеральной трассе Акапулько-Сиуатанехо", - говорится в сообщении на сайте радиостанции.

По информации местных СМИ, среди погибших - женщина-офицер, а также руководитель муниципальной полиции, еще двое полицейских получили ранения.