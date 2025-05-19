Триумф казахстанских спортсменов на международной арене

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Прошлая неделя ознаменовалась чередой ярких побед для Казахстана: спортсмены страны показали выдающиеся результаты на международных турнирах. В копилке сборной десятки медалей и новые спортивные имена, достойные аплодисментов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Пара дзюдо: На чемпионате мира по пара дзюдо, прошедшем в Астане, сборная Казахстана завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняв 4-е место в общекомандном зачете.

Художественная гимнастика: На чемпионате Азии в Сингапуре Айбота Ертайкызы одержала победу. Также сборная Казахстана завоевала золотую и серебяную медали в групповых соревнованиях.

Шахматы: На чемпионате Азии по классическим шахматам в городе Аль-Айн (ОАЭ) Ксения Балабаева выиграла бронзовую медаль.

Тяжелая атлетика: На чемпионате Азии в китайском городе Цзяншань Петр Хребтов завоевал бронзовую медаль, Артем Антропов — серебряную.

Таэквондо: На чемпионате мира по таэквондо (WT) среди юниоров в Фуджейре (ОАЭ) казахстанские спортсмены пополнили копилку сборной пятью медалями — 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми.

Спортивная гимнастика: На этапе Challenge Cup в словенском городе Копер Диас Тойшыбек стал чемпионом турнира, а Зейнолла Ыдырысов завоевал серебро.

Теннис: Зарина Диас стала победительницей турнира ITF W50 среди женщин в городе Куруме (Япония), а первая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Бублик стал чемпионом челленджер-турнира в Италии.

#соревнования #победы #спортсмены

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