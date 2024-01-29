Триумфальное возращение: балеты «Язык любви» и «Туманы времени» покажут в Астане

Фото: пресс-служба театра "Астана Балет"

По информации пресс-службы театра, эти балеты можно назвать гимном красоте и совершенству: они абсолютно разные по пластике, сценографии, тематике, но их объединяет общее чувство – восхищение. В одной постановке – это преклонение перед женщиной, в другой – упоение глубокой поэзией.

В первом отделении вечера поклонники хореографического искусства смогут насладиться одноактным балетом «Язык любви» на музыку Рената Салаватова, Карла Дженкинса и Хамита Шангалиева. Автором либретто выступил заслуженный деятель Казахстана Бахыт Каирбеков, хореографом – заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри.

«Язык любви» – яркий и философский по содержанию спектакль, посвященный поэзии Абая Кунанбае­ва, вобравший в себя множество технических приемов, балетмейстерских находок, с помощью которых постановщик передает свое восхищение поэзией классика казахской литературы. Балет включает в себя восемь вариаций: Озарение, Сегiз аяк, Времена года, Көзімнің қарасы, Той бастар, Письмо Татьяны, Мольба поэта, Желсіз түнде...

— Это своего рода вариации, посвященные творчеству великого Абая, его глубоким философским переживаниям и размышлениям. Это не биографический балет, для меня важно было передать его состояние, что он думал, что чувствовал, когда воспевал красоту женщин, красоту природы. В этой постановке можно проследить земной путь творца: связь с родной землей, которая дарит силы, нежные чувства к женщине, восторг от праздника и поиски родной души, осознание одиночества и понимание бесконечности и безграничности любви, – отмечает хореограф Мукарам Авахри.

Во втором отделении вечера будет представлена одна из самых известных постановок китайского хореографа Исяна Чжана «Туманы времени» на музыку современных композиторов Макс Рихтер, Доу Вея и Кашива Дайсуке.

С помощью хореографического языка балетмейстер передает свое восхищение женщинами, опираясь на древнюю китайскую философию, согласно которой женская природа сродни стихии «инь» и связана с двумя временами года осенью и зимой. Вероятно, ему и самому непросто решить, что же в женщине его поражает больше всего: красота внешняя или душевная сила, способность женщин преодолевать трудности, быть сильными в непростых обстоятельствах.

Обе постановки, несмотря на их различие, захватывают с первых движений. Хореографы Мукарам Авахри и Исян Чжан использовали разнообразную, динамичную и выразительную хорео­графическую лексику, экспериментировали и творили. Происходящее на сцене производит такое глубокое впечатление, что остается в памяти и вызывает желание посмотреть балеты еще не раз.

В театре также добавили, что мероприятия состоятся при поддержке Минкультуры.