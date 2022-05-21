Трое детей задохнулись в багажнике автомобиля в Шымкенте

Трое детей погибли в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

19 мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних детей.

На место сразу выехали полицейские.

"Установлено, что дети в отсутствие родителей залезли в багажник, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня в реанимации.

По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ДП.