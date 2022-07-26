Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Кызылординской области

Пять человек, в том числе двое детей, погибли при ДТП в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

26 июля в 2:42 часов на 1 713 километре автодороги Самара – Шымкент, в селе Тан Жалагашского района Кызылординской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

В результате столкновения Toyota Сamry и Daewoo Nexia на месте происшествия скончались пять человек: два водителя 1995 и 1980 годов рождения и пассажиры Daewoo – жители Ордабасинского района Туркестанской области 1980 года рождения, дети 2016 и 2012 годов рождения.

На место происшествия выезжали сотрудники ДЧС, трассового медико-спасательного пункта «Жосалы», скорой помощи и полиции.