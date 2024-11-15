Трубы, пригодные для воды и газа

Столичный завод компании Polytech Astana сегодня успешно работает не только на нужды ЖКХ, но и газовиков, нефтяников, энергетиков. Здесь выпускают трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ). Подобное многоплановое производство служит одним из краеугольных камней сильной и независимой экономики. На днях Polytech Astana организовала для представителей СМИ экскурсию на свой завод, где показала его работу.

фото Игоря Бургандинова

На предприятии используются передовые европейские технологии и оборудование для выпуска полимерных труб, предназначенных для водопровода, систем прокладки кабелей, канализации и отопления.

Технический директор компании Марат Садвокасов рассказал о производственных возможностях завода и основных направлениях деятельности.

Предприятие занимает площадь в 5 000 кв. м. В ходе экскурсии были показаны все основные этапы производства, начиная от первичной обработки полимерного сырья и заканчивая упаковкой готовой продукции.

Технический директор сообщил, что на данный момент завод загружен на 60% своей мощности и его продукция востребована во всех областях Казахстана.

Завод участвует в крупных тендерах, а заказчиками являются в основном госучреж­дения и строительные компании.

Наряду с этим эксперт подчерк­нул, что главное достоинство изделий, выпускаемых компанией, состоит в высококачественном полиэтилене, используемом при производстве труб.

– Полиэтилен – это материал, в своей основе он одинаков, а вот качество готовой продукции зависит уже от профессионализма специалистов и заводского оборудования, – считает Марат Садвокасов. По его словам, обучение специалистов является для предприятия важной частью работы.

Например, завод тесно сотрудничает с местными образовательными учреждениями, такими как колледжи. Компания заключила с ними меморандумы, позволяющие студентам проходить практику на предприятии, после которой они имеют возможность остаться на нем работать.

– Мы обучаем людей, у нас нет кадров, готовых работать сразу. Мы их учим, развиваем и даем возможность расти. Начальная зарплата на предприятии составляет от 200 тысяч тенге, более того, сотрудники получают полный социальный пакет, включая питание, транспорт, развозку и при необходимости – общежитие. Завод также предоставляет своим работникам возможности для повышения квалификации и карьерного роста, – отметил технический директор.

Что касается производства, то на заводе в данный момент работают пять линий по выпуску полиэтиленовых труб (ПНД) и одна – для производства труб ПВХ.

В ближайшее время планируется поставка нового оборудования для изготовления труб ПВХ-О, что позволит нарастить производственные мощности и освоить новые виды продукции. На вопрос о дальнейших планах Марат Садвокасов ответил, что компания нацелена на рост и развитие.

– В планах на 2025 год компания планирует достичь уровня производства в 15 тысяч тонн труб. В настоящее время годовой объем выпускаемой продукции составляет около 10 тысяч тонн, – пояснил спикер.

При этом было особо подчерк­нуто, что завод поставляет свою продукцию по всему Казахстану, несмотря на то что аналогичные заводы имеются и в Актау, и Актобе. Сырье для завода Polytech Astana закупается в России, Китае, Иране и Узбекистане.

– Сырьевые закупки делаем с запасом, чтобы не было перебоев в производстве. Наши месячные потребности – 400–500 тонн полиэтилена, а закупаем 600–700 тонн, чтобы гарантировать бесперебойную работу. В будущем в Казахстане планируют открыть завод по производству полипропилена, тогда мы сможем уже перейти на отечественное сырье, что будет иметь значительные преимущества в плане логистики и себестоимости, – сказал технический директор предприятия.

Производственные цеха здесь работают круглосуточно, в четыре смены. Сейчас на заводе заняты более 100 человек, и штаты предприятия продолжают увеличивать с расчетом на дальнейший прирост объемов производства. Компания Polytech Astana планомерно развивает свою производственную базу, расширяя присутствие на рынке.

В рамках своего стратегического развития заводчане планируют в дальнейшем делать упор на внедрение инновационных технологий, чтобы поддерживать высокое качество продукции и соответствовать растущим потребностям рынка.

Кроме того, в социальной сфере компания также активно участвует в различных проектах. К примеру, трубы Polytech Astana используются в регионах для строительства объектов социальной инфраструктуры – детских садов, школ и других объектов, необходимых для улучшения качества жизни.