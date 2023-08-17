Труп мужчины нашли в водоканале в Алматинской области

Фото: polisia.kz

В Управление полиции Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что в водоканале БАК на территории Кайназарского сельского округа обнаружен труп мужчины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Данный факт был зарегистрирован в полиции по ч. 1 ст. 99 УК РК "Убийство" и начато досудебное расследование.

Во время следственных мероприятий была установлена личность убитого, им оказался 26-летний уроженец Республики Узбекистан.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 17 августа, сотрудники полиции задержали гражданина Г., 1984 года рождения. Во время допроса подозреваемый дал признательные показания", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением судебно-медицинской экспертизы. Задержанный взят под стражу.