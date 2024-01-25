Труп мужчины нашли внутри колодца в Таразе
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Личность умершего устанавливается, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области
Согласно информации полиции, при патрулировании обслуживаемой территории участковый инспектор полиции обнаружил труп.
- Внутри колодца, расположенного позади дома одного из микрорайонов Тараза, находился труп неизвестного мужчины в возрасте 50-60 лет без признаков насильственной смерти. Личность мужчины устанавливается, – отметили в ДП.
Ранее труп мужчины нашли в припаркованном авто в Астане.