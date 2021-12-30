Цех по переработке золотосодержащих материалов ликвидировали в Акмолинской области

Общество
Фото пресс-службы ДП Акмолинской области
В рамках расследования уголовного дела по факту создания и руководства организованной преступной группой по ст. 262 УК РК, сотрудниками Департамента полиции Акмолинской области проведен ряд дополнительных оперативно-следственных мероприятий, в ходе которых ликвидирован цех по переработке золотосодержащих материалов в поселке Бестобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.



Напомним, акмолинские полицейские пресекли преступную деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей, переработкой и сбытом золотосодержащего материала.

22 декабря сотрудники МВД и Департамента полиции провели 12 обысковых мероприятий в 4 населенных пунктах – Степногорске, поселках Аксу, Бестобе, Изобильный Акмолинской области.



В поселке Бестобе был ликвидирован мини-цех по переработке золотосодержащих материалов, изъяты 1,5 тонны золотосодержащего материала, 3 дробильные установки, 3 моечных стола, устройство для просеивания кварцевой руды, электронные весы, 3 вида холодного оружия, 2 камня с золотосодержащим металлом, 80 г золотого песка, 1 изделие из золота кустарного производства, 8 охотничьих патронов 16-го калибра, сейф, ноутбук, мобильные устройства, флэш-карты, а также автомобиль представительского класса, принадлежащий одному из подозреваемых.



По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 295-1 УК РК «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы».

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, добавили в ДП Акмолинской области.




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