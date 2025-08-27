Это случилось после того, как улучшилась погода в Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В мире цена на рис приближается к самому низкому уровню за последние 18 лет. Это случилось после того, как улучшилась погода в Азии, вызвав повышение урожайности и приведя к рекордным сборам, пишет Bloomberg, ссылаясь на МФВ.

«В сельском хозяйстве произошла кардинальная революция в производительности, которую часто упускают из виду: за последнее столетие урожайность резко возросла», - отмечается в публикации.

Так, пишет агентство, если в 1975 году фермеры по всему миру собирали в среднем 2,4 тонны риса с гектара, то к 2000 году урожайность выросла до 3,8 тонны, а сегодня она составляет 4,7 тонны.

Подскочила урожайность и других культур - от кукурузы до сои и пшеницы.

Утверждается, что сейчас, когда в большей части Азии снова пошли дожди, на помощь фермерам также пришли современные технологии сельского хозяйства. И в 2025-2026 годах в мире будет собран рекордный урожай риса - около 541 миллиона тонн. Для сравнения: это в 2 раза больше, чем в 1980-1981 годах, при этом площадь обрабатываемых земель практически не изменилась.