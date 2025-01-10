Цена на золото снова подскочила

В мире,Экономика
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Стоимость драгметалла достигла максимума с декабря

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Стоимость золота подорожала более чем на $2 700 за тройскую унцию впервые с 13 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

К 11:15 по времени Астаны цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $9,39 относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, до $2 700,19 за тройскую унцию.

Во второй половине октября стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах впервые в истории достигла $2 712,25 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на золото на CME торговался по $2711,05 за унцию. На тот момент цена деривативов на драгметалл выросла на порядка 30%, демонстрируя максимальный годовой прирост за последние 14 лет.

В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз UBS писало, что к концу 2025 года золото на бирже подорожает до $2 900 за унцию. Также аналитики компании спрогнозировали, что к концу 2026 года стоимость золота превысит $2 950 за унцию.

Поддержку драгметаллу окажет приход к власти в США Дональда Трампа и возросшая глобальная неопределенность, отмечали аналитики.

В июле цена золота взлетела до нового рекордного уровня на фоне ожиданий снижения ставки ФРС США и увеличения трейдерами ставок на второе президентство Дональда Трампа.

#золото #рост #цена #биржа

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