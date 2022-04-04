Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в ходе очередного совещания по исполнению поручений Главы государства дал задание усилить контроль над размером торговой надбавки.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 1,3%. С начала года – 11,4%. Больше всего за неделю подорожали лук (12,2%), капус­та (8,3%), морковь (3,9%), картофель (2,6%), мясо кур (1,7%), масло сливочное и мука (1,2%).

Максимальный средний рост цен СЗПТ за неделю допущен в Жамбылской области (4,2%), Шымкенте (3,9%), Мангистауской области (2,1%). В этой связи, как сообщила пресс-служба Премьер-министра, Бахыт Султанов сделал замечания акиматам, где отмечен наи­больший рост цен.

– В Шымкенте обеспеченность социально значимыми товарами составляет 212%, по всей овощной продукции – более 100% (картофель – 229,4%, морковь – 159,7%, лук – 164%, капуста – 154%). Однако при этом здесь допущен максимальный рост цен на картофель. Учитывая отмеченный рост, очевидна неэффективность проводимой работы, – заявил Бахыт Султанов, обращаясь к заместителю акима Шымкента. Аналогичные замечания озвучены и в адрес руководителей ряда других регионов.

В Жамбылской области проведены кон­трольные мероприятия по соблюдению торговой наценки с охватом чуть более половины (52,7%) всех торговых объектов, установлено девять нарушений. В Мангистауской области при 100-процентном охвате выявлено также девять нарушений... В Нур-Султане при полном охвате всех торговых точек найдено лишь четыре нарушения... Интересно, кто кого обманывает?

В целом мероприятиями по контролю над соблюдением субъектами бизнеса допус­тимой торговой надбавки за прошедшую неделю было охвачено 36,5 тыс. магазинов, или 87% объектов торговли. Выявлено 259 нарушений, что в 2,5 раза ниже, чем неделей ранее. По итогам проверок в трех магазинах Шымкента торговая надбавка была снижена на 5–15%, в Жамбылской области – на 2–9%, в Мангистауской области наценка снижена с 25–33 до 9–14%.

В настоящее время начаты проверки в отношении более ста торговых рынков на предмет ограничения конкуренции, установления и поддержания цен. Проводятся расследования по признакам сговора на рынках мяса кур, яиц куриных, сахара и минеральных удобрений. За последние две недели заключены комплаенсы о сдерживании цен с оптовыми поставщиками сахара из Жамбылской и Туркестанской областей и с производителем гречневой крупы из Павлодарской области.

Всего с начала года Агентством по защите и развитию конкуренции заключено 12 соглашений по снижению торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% с производителями куриных яиц, торговыми сетями и оптовыми поставщиками сахара, риса, гречки.

По итогам совещания Бахыт Султанов поручил акиматам усилить госконтроль над соблюдением розничными и оптовыми субъектами торговли предельно допустимой торговой надбавки не более 15%, а также продолжить расследования посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер.